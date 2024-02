C’è il video di una presunta rivendicazione del lancio delle due bottiglie molotov contro il consolato Usa a Firenze della notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio. Un filmato di due minuti con un messaggio in arabo e i sottotitoli in italiano, fatto pervenire alle redazioni della Tgr di Firenze e del sito Firenze Today, nonché alla trasmissione Report di Rai3 attraverso mail o via social con l’indicazione di un link che rimandava a un canale Telegram The whole world is Hamas. Il video è al vaglio della polizia postale e della Digos, mentre quello recapitato alla redazione di Report è stato acquisito dai carabinieri del Ros. Gli investigatori dovranno accertarne innanzitutto l’attendibilità. Al vaglio degli inquirenti anche un video della notte dell’attacco al consolato che riprende un uomo vestito di nero e incappucciato in via Palestro, adiacente alla sede diplomatica. “È una situazione seria che non stiamo sottovalutando. Abbiamo avviato da subito tutti gli accertamenti” ha detto il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia