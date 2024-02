La famiglia del campione del mondo Rino Gattuso ha pagato la ‘ndrangheta. Il clan pretendevano una mazzetta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarebbe sorto a Corigliano Calabro, in un terreno di proprietà del padre e della sorella dell’attuale allenatore dell’Olimpique Marsiglia.

È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Chiara Esposito, nei confronti del boss di Schiavonea Aldo Abbruzzese, accusato di estorsione aggravata da metodo mafioso ai danni dei Gattuso. Con lui in carcere è finito Mustapha Hamil, la sua “spalla”: il 17 ottobre e il 15 dicembre scorsi l’uomo di nazionalità marocchina è accusato di aver materialmente incendiato le auto di Ida Gattuso, sorella dell’ex calciatore del Milan. Il tutto “al fine di intimidire Francesco Gattuso (padre di Rino ndr) e costringerlo al versamento della somma di denaro illecitamente pretesa”.

Il capo d’imputazione – Non ci sono dubbi che la famiglia di Gattuso sia la parte offesa di tutta questa vicenda. Proprio la sorella dell’ex calciatore ha denunciato la vicenda ai carabinieri. In quell’esposto si legge che la richiesta della ‘ndrangheta “scaturiva dal fatto – dice – che in paese la mia famiglia è conosciuta in quanto mio fratello Gennaro è il noto calciatore”. Proprio i nomi di “Ringhio” e quello di un suo collaboratore, Salvatore Pipieri, compaiono più volte nelle carte dei pm. Nessuno dei due risulta indagato nell’inchiesta della Dda. Nel capo di imputazione, però, i pm sostengono che il campione del mondo e suo padre hanno pagato il pizzo alla cosca locale. Le due persone arrestate, infatti, “costringevano – si legge – la famiglia Gattuso e, in particolare, Francesco Gattuso e Gennaro Gattuso, per il tramite di Salvatore Pipieri, collaboratore di Gennaro Gattuso, a versare ad Aldo Abbruzzese, in due diverse occasioni, la somma di 1.500 euro, per un totale di 3.000 euro”.

Il “tedesco”, amico di Rino – Residente a Cardano al Campo, in provincia di Varese, Salvatore Pipieri è detto “il tedesco” perché è nato nel 1975 a Monaco di Baviera, in Germania. Per i magistrati è “ritenuto da sempre un uomo di assoluta fiducia di Gennaro Gattuso, noto calciatore ed attuale allenatore dell’Olimpique Marsiglia”. Il 10 gennaio, Pipieri ha preso un aereo da Milano e, assieme alla moglie e ai figli, è atterrato a Lamezia Terme, dove un’autista lo ha atteso per accompagnarlo a Corigliano Calabro.

Il messaggio scritto sul cellulare – Lo stesso pomeriggio, il “tedesco” ha incontrato un presunto emissario di Aldo Abbruzzese che, in serata, durante una perquisizione è stato “trovato in possesso di 1500 euro composte da 30 banconote da 50”. Per gli inquirenti, quella era la seconda tranche della mazzetta che, complessivamente, ammontava a 3mila euro. La cifra da pagare alla cosca – secondo le carte dell’inchiesta – è stata decisa prima di Natale, a metà dicembre, quando Salvatore Pipieri, “dopo aver preso accordi per il versamento con Aldo Abbruzzese, – è scritto nell’ordinanza – incontrava Ida Gattuso e, senza proferire parola per timore di un eventuale ascolto indiretto da parte delle forze dell’ordine, faceva leggere alla donna un messaggio che aveva provveduto a scrivere sul proprio telefono cellulare”. Secondo i pm, “ciò emergeva da una conversazione che Ida Gattuso aveva con l’ex marito al quale raccontava quanto avvenuto: ‘Franco ma mi ascolti?’, ‘Non me lo vuole dire, ora mi sono allontanata io… mi ha detto puoi dormire su sette cuscini che oramai non è successo niente, mi ha scritto un messaggio sul suo cellulare me lo ha fatto leggere, stai tranquilla è tutto finito… ho risolto tutto, abbiamo risolto tutto, e io gli ho detto ora mi devi dire’”.

“Solo tuo fratello la poteva risolvere…” – La risposta del “tedesco” i carabinieri non sono riusciti ad ascoltarla direttamente, ma è sempre Ida Gattuso a riferirla al marito mentre sono intercettati: “Ti posso dire solamente che da oggi in poi sei tranquilla e sei tutelata…”. Pochi minuti dopo, la sorella di Rino Gattuso si sfoga con un’amica “alla quale conferma quanto si è verificato, da parte di Salvatore Pipieri nei confronti di Aldo Abbruzzese”. L’intercettazione tra le due donne non dà adito a dubbi. Almeno per quanto riguarda la convinzione della vittima su come si è risolta la vicenda: “Allora praticamente è stato risolto tutto… l’amico di mio fratello…”. “Salvatore… è andato là. Ha risolto tutto… quindi ora non succederà più niente ok?”. “Ma quindi è sceso Salvatore in Calabria?… È sceso Salvatore in Calabria?”. “Si lo ha mandato mio fratello… è tutto a posto comunque”. “Ha fatto bene… eh ma cosa ti ho detto stamattina? Questa storia solo tuo fratello la poteva risolvere e nessuno più…”.

Il silenzio di Gattuso – Ilfattoquotidiano.it ha cercato più volte, invano, di mettersi in contatto con Gennaro Gattuso. All’allenatore dell’Olimpique Marsiglia avremmo voluto chiedere se è vero che ha mandato in Calabria il suo uomo di fiducia per pagare il boss Abbruzzese, l’uomo che ha incendiato le auto di sua sorella, con lo scopo di convincere suo padre a cedere all’estorsione. Gattuso, però, non ha risposto alle nostre chiamate e ai nostri messaggi.

“Tuo nonno non ha rispettato quello che doveva rispettare” – Con l’arresto del capo cosca e della sua “spalla”, la Dda di Catanzaro e il procuratore Vincenzo Capomolla hanno chiuso il cerchio sulla richiesta di denaro ma, nelle carte, c’è almeno un’intercettazione il cui contenuto non è ancora chiaro. Una frase pronunciata da Franco Nigro, l’ex marito di Ida Gattuso, il 16 dicembre scorso, quando “sosteneva la necessità – sintetizzano i carabinieri – di dover riferire al proprio figlio tutta la verità in merito all’origine degli eventi delittuosi subiti dalla propria madre”. Parlando con l’ex moglie, Nigro si scaglia con l’ex suocero e padre di Rino Gattuso: “Senti un attimo, tuo nonno ha chiesto dei favori ai delinquenti, non gli ho fatto nomi, e non li ha rispettati, e i delinquenti perciò gliel’hanno fatta, lui non ha rispettato quello che doveva rispettare e ora se la stanno prendendo con mamma questa è la verità Frà e io perché lo devo nascondere scusa, perché il ragazzo deve guardarmi come qualcosa che non dico la verità, io gli ho detto la verità ieri sera, io gli ho detto la verità cosa devo nascondere”.