Un ragazzo di 15 anni si trova in condizioni gravi dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa in via del Pigneto, a Roma, vicino alla fermata della metropolitana. Da quanto si apprende, mentre sul posto è arrivata la polizia per svolgere le prime indagini, il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 di mercoledì: circa una decina di ragazzini si sono affrontati e nello scontro il 15enne di origini tunisine è stato raggiunto da una coltellata e trasportato successivamente in codice rosso al pronto soccorso, anche se non sembra essere in pericolo di vita. Anche un altro giovane di 18 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.