Momenti di palpabile imbarazzo per la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, quando nella trasmissione Tagadà (La7) la conduttrice Tiziana Panella le chiede di commentare le parole odierne di Matteo Salvini sul caso di Ilaria Salis in una intervista rilasciata a Repubblica (“È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. Vi pare normale che una maestra elementare vada in giro per l’Europa e in Italia a picchiare e sputare alla gente? Quella donna se è colpevole deve pagare e deve essere processata in Ungheria“).

Le frasi del vicepresidente del Consiglio sono state successivamente commentate da Roberto Salis, padre di Ilaria: “Va bene tutto ma non si possono fare dichiarazioni di questo tipo. L’uscita di Salvini mi è parsa fuori luogo“.

Lucaselli con molta difficoltà risponde: “L’opinione personale di Salvini è evidentemente una propria opinione“.

Insorge immediatamente il deputato del M5s Michele Gubitosa: “Opinione personale? Ma è il vicepresidente del Consiglio”.

“La diplomazia – continua la parlamentare meloniana – sta invece lavorando in un altro senso”.

“Quindi parla a titolo personale il vicepresidente del Consiglio?”, chiede Gubitosa.

Lucaselli glissa e risponde dicendo che la diplomazia e il ministro Tajani stanno lavorando in un’altra direzione.

“Siete indifendibili – commenta il deputato dei 5 Stelle – Non si può sentire che il vicepresidente del Consiglio parli a titolo personale”.

“Non ho detto che parla a titolo personale“, ribatte Lucaselli, esattamente 44 secondi dopo aver sostenuto che quella di Salvini è un’opinione personale.

Gubitosa le fa notare che un minuto prima la collega di Fdi ha affermato il contrario sulla natura delle affermazioni di Salvini e aggiunge: “È sotto gli occhi di tutti che il governo Meloni sul caso di Ilaria Salis sia arrivato fuori tempo massimo. Dopo 11 mesi, dopo 4 udienze, dopo che a ottobre Ilaria ha scritto al consolato, dopo che a dicembre il papà ha denunciato tutto questo alla stampa – conclude – finalmente il governo vede il video di Ilaria in catene e pone l’attenzione su questo tema. E ci sono pezzi di governo che parlano a titolo personale, altri pezzi che dicono di non sapere niente, altri ancora che dicono di non aver visto le immagini. Siamo davvero in mano a dei dilettanti allo sbaraglio“.