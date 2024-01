“Vaccini infarti nei bambini” e ancora, “bimbo vaxato, o morto o sempre malato”, sono le frasi comparse ieri mattina sul muro che circonda il cimitero di Arconate, a firma del presunto gruppo No Vax ‘v.v’. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, già in precedenza erano avvenuti una decina di episodi simili in Brianza ad opera degli attivisti del movimento contro i vaccini.

A raccontare e denunciare l’accaduto sui social è stato il sindaco Sergio Calloni: “Questa mattina ci siamo svegliati così! Il nostro cimitero imbrattato e violato da scritte. Oggi voglio fare un appello a tutti i cittadini che hanno visto o possono sapere chi è stato a fare un gesto del genere. Invito a chi possiede una videocamera orientata verso il cimitero di scrivermi in privato in modo da poter passare le informazioni a chi farà le indagini per individuare i responsabili” scrive l’uomo che ricorda anche altri vatti vandalici. “Ci hanno rotto panchine nei parchi, giochi, lampioni, cestini dell’immondizia, recinzioni, paletti dissuasori. Non ho mai fatto proclami e non voglio farlo oggi perché incoraggerei questa voglia di danneggiare la cosa pubblica a quei pochi senza cervello, che per colpa loro, impediscono a tutti di usufruire di servizi pagati da tutta la comunità. Tanti responsabili di gesti del genere sono stati individuati e multati. Altri sono attenzionati dalle forze dell’ordine – prosegue Calloni nel post- Chi non denuncia si rende complice. Questo è quello che dico sempre ai ragazzi nelle compagnie che sappiamo critiche. Ma attenzione a giudicare perché non sempre sono ragazzi ad essere responsabili di tali atti, a volte, anzi spesso, sono persone insospettabili “ conclude il sindaco.