Elly Schlein sul palco, alla presentazione del libro di Roberto Speranza, Perché guariremo, si è rivolta a Giuseppe Conte: “Si era detto basta tagli, grave la rimozione del governo Meloni, servono investimenti forti. Abbiamo visto con luce nuova diseguaglianze antica che sono aumentate. Penso che nonostante le scelte sbagliate, la coalizione loro ce l’hanno. Sono divisi ma bravi a nascondere loro divisioni. Noi dobbiamo costruire con pazienza, e metodo, convergenze. Ci sono differenze ma anche punti in comune per una esperienza non improvvisata”. Il leader del M5s ha preso la parola subito dopo: “Vogliamo un progetto serio, dobbiamo lavorare per essere credibili e convincenti, solo così si vince“.