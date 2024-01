Lo stesso sito d’incontri e due appuntamenti finiti male. Al centro della storia due ultracinquantenni che a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, sono stati narcotizzati e rapinati da una 40enne cubana, ora in stato di fermo. Le indagini sono partite da due situazioni analoghe che hanno coinvolto due uomini: la scorsa settimana sono stati entrambi colti da un malore mentre erano alla guida. Hanno perso i sensi e in un caso il conducente è finito contro il muro di un’abitazione, senza riportare particolari ferite. Ma dopo l’incidente è stato rapinato dei 650 euro che aveva nel marsupio.

Sul posto i carabinieri avevano notato aggirarsi una donna, che era stranamente interessata all’accaduto. Da lì sono iniziati gli accertamenti, seguiti dalla testimonianza dei due uomini che hanno permesso di identificare la 40enne. Dalle ricostruzioni è emerso che la donna aveva incontrato in due occasioni separate i due ultracinquantenni. Secondo gli investigatori, dopo averli invitati a prendere un caffè, era riuscita a fargli assumere un sonnifero, che aveva diluito nella tazzina. Attraverso le immagini delle telecamere i militari hanno accertato come, al termine degli incontri, la donna abbia seguito i due uomini in attesa che perdessero i sensi mentre erano in auto, per poi rapinarli. Nella sua abitazione, durante le perquisizioni, sono state trovate diverse bottigliette dei farmaci in questione.