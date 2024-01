Incidente durante Monza-Sassuolo questa domenica pomeriggio: uno dei tifosi neroverdi è caduto dalla ringhiera che divideva l’area. Secondo quanto emerso il giovane si trovava a cavalcioni sulla balaustra, ha perso l’equilibrio e poi è caduto da un’altezza di circa 3 metri.

A richiamare l’attenzione dell’arbitro Manganiello, chiedendo l’intervento dei soccorsi è stato il settore ospiti dell’U-Power Stadium, la partita è stata sospesa per qualche minuto tra il 60′ e il 65′ per permettere l’arrivo dei soccorsi. Il giovane 25enne, che ha battuto la testa ma era cosciente all’arrivo dei medici, è stato trasportato al San Gerardo di Monza e, per precauzione, sarà sottoposto agli esami del caso per un possibile trauma cranico. Poco dopo la partita è ripresa.