Marta Fascina è tornata nell’ombra. La parlamentare di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi non si vede in nessuno dei festeggiamenti che in questi giorni stanno celebrando i trent’anni di Forza Italia. E salta anche gli appuntamenti di vita interna del partito. I giornali, a dire il vero, hanno rilevato che in pochi hanno fatto caso alla sua assenza alle Fontane dell’Eur dove si sono riuniti nuovi e vecchi dirigenti, Gianni Letta compreso a portare il messaggio della famiglia. In pochi c’hanno fatto caso, forse, perché magari non fa più notizia. Sui social l’ultima traccia è del 31 dicembre quando ha ricordato Berlusconi con un post che rilanciava un vecchio video del leader di Forza Italia. In Parlamento è data da tempo per dispersa.

Tornò a fare il suo lavoro alla Camera a novembre, dopo ripetute insistenze di un pezzo di partito e perfino di Paolo Berlusconi: “Basta con le lacrime”. Ma registra oggi il Corriere della Sera in un pezzo di Fabrizio Roncone “in commissione Difesa, dove ricopre pure il ruolo di segretaria, da quel giorno Marta sarà venuta, forse, una volta – dice una fonte parlamentare – E si tenga presente che, considerate tutte le guerre in corso tra Ucraina e Gaza, ci riuniamo almeno due volte alla settimana”. Prima di quel giorno di novembre era spuntata a sorpresa al Trofeo Berlusconi, allo stadio di Monza. Rinvia gli impegni politici, balena alla Camera e poi di nuovo il silenzio e l’invisibilità. Niente festa di Forza Italia. E oggi nemmeno il congresso provinciale di Monza. A confermarlo è il deputato azzurro Fabrizio Sala, coordinatore provinciale di Fi per 12 anni. Sui motivi dell’assenza “vige il massimo riserbo” e dall’altra parte nessuno conferma i presunti motivi di salute ventilati negli ultimi giorni. Difficile anche capire a chi chiederlo, forse. L’altro giorno hanno chiesto a Licia Ronzulli, ex storica collaboratrice di Berlusconi: ha sentito Marta Fascina? “No”. Non avete più un rapporto? “No onestamente non ce l’abbiamo più, è inutile raccontare cose che non ci sono”.