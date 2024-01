Ci vorrà probabilmente il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente della Finlandia, chiamata per la prima volta al voto dopo lo storico ingresso nella Nato, avvenuto lo scorso aprile. A sfidarsi saranno il candidato di centrodestra ed ex premier Alexander Stubb e l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto del Partito Verde, che hanno raggiunto rispettivamente il primo e secondo posto nel primo turno elettorale.

Aperte alle 9 del mattino, le urne si sono chiuse alle 20 – le 19 italiane – e poco dopo è stato annunciato il risultato del voto anticipato. Mentre continua lo spoglio delle schede, Stubb ha ottenuto il 27,5% con il 76,9% dei voti scrutinati, mentre Haavisto ha registrato il 25,2%, secondo quanto riportato dal Helsingin Sanomat. Terzo il candidato di estrema destra dei Veri finlandesi Jussi Halla-aho con il 18,2%. I due più votati avanzeranno al ballottaggio, che avrà luogo tra due settimane, l’11 febbraio. Per aggiudicarsi la vittoria senza passare dal secondo turno è infatti necessario ottenere più del 50% dei voti validi espressi.

Ex ministro degli Esteri, appartenente ai Verdi ma candidato come indipendente, Haavisto spera di diventare il primo presidente verde del Paese. Dovrà battere Stubb, ex europarlamentare ed esponente di spicco del partito di centrodestra dell’attuale presidente Sauli Niinisto, che è uscito di scena dopo due mandati.