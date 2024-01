Migliaia di persone sono scese in piazza oggi in tutta l’Austria per protestare contro l’estremismo di destra e il razzismo, ispirandosi a simili manifestazioni nella vicina Germania. Nelle ultime settimane, centinaia di migliaia di persone si sono unite alle proteste tedesche, dopo che un’inchiesta di Correctiv, aveva rivelato che a novembre si sarebbe tenuto un incontro in merito a un piano di “re-immigrazione” a cui avevano partecipato anche diversi membri dell’ultra-destra parlamentare AfD.

Nella capitale Vienna, diverse migliaia di manifestanti hanno sfidato la pioggia per radunarsi in serata vicino al palazzo del Parlamento. “Siamo qui per difendere la democrazia e opporci ai movimenti estremisti che stanno crescendo in Europa”, ha detto all’Afp una partecipante, Elena Tiefenboeck. Manifestazioni simili hanno avuto luogo a Salisburgo e ad Innsbruck, nell’Austria occidentale.

Le manifestazioni sono state indette dal gruppo ambientalista Fridays for Future insieme ad altri due gruppi di attivisti, Black Voices e Platform for a Humane Asylum Policy. Nel fine settimana sono previste più di 200 manifestazioni in tutta la Germania, la maggior parte in città di medie dimensioni, anche nell’est del Paese, dove l’AfD ha ottenuto i migliori risultati elettorali.