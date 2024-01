Nonostante lo stop ai cortei pro Palestina imposto delle questure in diverse città italiane in concomitanza con la giornata della Memoria, in tanti sono scesi comunque in piazza. Mentre a Roma gli attivisti pro Palestina si sono dati appuntamento in piazza Vittorio Emanuele dando vita a un sit-in statico, a Milano i manifestanti, che si erano radunati in piazzale Loreto, hanno iniziato a sfilare in corteo lungo via Padova. A prendervi parte diverse centinaia di persone. Ai manifestanti però sono stati concessi solo pochi passi, poi si sono trovati di fronte gli agenti della polizia in tenuta antisommossa e la strada sbarrata dai mezzi blindati.

Al grido di “corteo” e “Palestina libera” i manifestanti a Milano chiedono di poter proseguire il corteo. Al momento il clima è teso ma non si registrano scontri. Poco prima alcune associazioni avevano spiegato in una conferenza di aver deciso di ottemperare “con amarezza” alle decisioni delle istituzioni. Ma i giovani palestinesi e numerosi altri manifestanti hanno deciso di scendere ugualmente in piazza.

Nella Capitale, in piazza Vittorio Emanuele circa un migliaio di manifestanti con tante bandiere della Palestina e un cartello con scritto “I genocidi sono tutti uguali“. Al grido “Palestina libera” anche gli studenti e gli attivisti dei collettivi. “Hanno provato a criminalizzarci”, affermano, “hanno provato a negare il genocidio che da 70 anni c’è in Palestina. Siamo qui per ricordare che in Palestina ci stanno studenti che lottano come noi. Hanno tentato di andare contro la manifestazione, ma noi studenti siamo qui”.

Articolo in aggiornamento…