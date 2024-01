“L’antisemitismo sta ad Acca Larentia, non in questo corteo. Ma perché il governo ci ha vietato di manifestare?”. Se lo chiedono gli oltre mille manifestanti che questo pomeriggio a Milano hanno sfidato il divieto di manifestare per la Palestina nel Giorno della memoria. In piazzale Loreto i manifestanti hanno provato a mettersi in marcia ma dopo pochi metri sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. E dopo un lungo stallo, il corteo è stato caricato.