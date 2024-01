“È nostro dovere coltivare ogni giorno la memoria di ciò che è accaduto”. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria e proprio mentre continuano le voci che mettono in allarme sul rifiorire di fascismo e antisemitismo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di parlare sull’importanza di non dimenticare. E ha rivendicato l’istituzione del Museo della Shoha: “E’ un’istituzione che si occuperà di tramandare la memoria della Shoah e che siamo certi darà un contributo determinante affinché la malvagità del disegno criminale nazifascista e la vergogna delle leggi razziali del 1938 non cadano nell’oblio“. Secondo Meloni va “accresciuta la consapevolezza delle gioveni generazioni”. Il Museo della Shoha sarà a Roma, “dove è presente la più antica comunità ebraica d’Europa”, ha detto ancora la premier. Un messaggio rivolto al futuro è stato quello di Papa Francesco: “Il ricordo”, ha scritto su X, “e la condanna dell’orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi, avvenuto nel secolo scorso, aiuti tutti a non dimenticare che la logica dell’odio e della violenza non si può mai giustificare, perché nega la nostra stessa umanità”.

Le parole di Giorgia Meloni – Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dopo gli imbarazzi sul 25 aprile quando ha detto che “la destra italiana è “incompatibile” con “qualsiasi nostalgia del fascismo” ma senza definirsi “antifascista”, oggi condanna “il deliberato piano nazista“. “Il 27 gennaio di 79 anni fa”, ha detto ancora nel suo messaggio, “con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Con la Shoah l’umanità ha toccato il suo abisso. Un evento storico la cui unicità – per presupposti, scientificità della pianificazione e modalità di esecuzione – è necessario ribadire con chiarezza“. La presidente del Consiglio ha quindi parlato dell’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. “Questi sono giorni particolarmente difficili per le comunità ebraiche”, ha continuato. “Il feroce attacco di Hamas ha scatenato una nuova ondata di odio contro il popolo israeliano e ha rinvigorito quei focolai di antisemitismo, che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo vigore, molto spesso nascosti dietro la critica alle scelte del Governo israeliano. L’antisemitismo è una piaga da estirpare. E noi dobbiamo lavorare per combatterla in tutte le sue declinazioni, vecchie e nuove. È una priorità di questo governo e siamo felici che in questa sfida così impegnativa possiamo contare sulle competenze, le capacità e l’esperienza del generale Pasquale Angelosanto, come Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo”.

La Russa: “La Shoah è il male assoluto”. Salvini: “Stiamo con Israele” – Anche la seconda carica dello Stato, nonché presidente del Senato, Ignazio La Russa ha espresso la sua condanna per il passato: “Desidero rinnovare il sentimento di sincera vicinanza al popolo ebraico e inchinarmi alla memoria di chi non c’è più”, ha detto. “La Shoah è senza ombra di dubbio il male assoluto, una tragedia immane, il simbolo di un odio bestiale che mai più deve ripetersi. E’ necessaria, anzi indispensabile, una memoria condivisa che ripudi con forza ogni forma di odio, di razzismo, di antisemitismo e antisionismo”. Solo ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel suo discorso dal Quirinale e proprio davanti alle alte cariche come La Russa, ha parlato di Israele e dell’importanza che “chi ha sofferto non neghi a un altro popolo il suo diritto a uno Stato”, ma ha anche ribadito che “il culto del capo è un virus micidiale”. E il presidente del Senato, interpellato oggi in proposito, si è limitato a dire: “Il discorso di Mattarella? Importante, importante”. Nel corso della giornata è intervenuto poi anche dal presidente della Camera leghista Lorenzo Fontana, che però si è limitato a fare un Tweet: “Il #GiornodellaMemoria richiama le Istituzioni a non dimenticare mai l’orrore della ferocia nazifascista. Commemoriamo i milioni di vittime innocenti, una preghiera per loro e per quanti non videro più tornare a casa i propri cari”.

Dal fronte del Carroccio invece, si è fatto sentire Matteo Salvini che ha usato le celebrazioni per parlare del conflitto nella Striscia di Gaza: “Stiamo con Israele”, ha detto su Instagram. E ha annunciato: “Una nuova ondata di antisemitismo si è diffusa in Europa: la Lega l’ha contrastata e la contrasterà in ogni modo. È di ieri il nostro ddl, presentato grazie all’aiuto dell’Unione Associazioni Italia-Israele, per adottare concretamente nel nostro Paese le misure contro l’antisemitismo e la sua definizione in tutte le sue forme, come prevede la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)”.

Schlein e Conte sul “rigurgito di antisemitismo” – I leader del fronte dell’opposizione hanno parlato dei rischi dell’antisemitismo oggi in Europa. “Non possiamo tollerare il rigurgito di antisemitismo feroce in Italia e in Europa”, ha detto la dem Elly Schlein da Cassino. “Dobbiamo contrastare ogni forma di razzismo, di islamofobia. L’esercizio della memoria non deve essere retorico, questo è l’impegno che dobbiamo portare avanti giorno per giorno”. Per Giuseppe Conte, leader M5s, “nella Giornata della Memoria onoriamo le vittime della Shoah, tragedia per l’intera umanità e simbolo di cieca violenza. Questo ricordo ci impone di tenere alta la guardia contro i nuovi rigurgiti di antisemitismo, affinché non germoglino più i semi del fanatismo e dell’intolleranza”.