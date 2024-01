Tensione nella frazione Sopraponte a Gavardo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 74 anni in stato confusionale si è barricato in casa, da solo, dopo aver esploso alcuni colpi di fucile regolarmente detenuto. Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono recate le forze speciali e un negoziatore del Comando provinciale di Brescia. Le strade che portano alla casa dell’uomo sono state chiuse al traffico per evitare che chiunque potesse avvicinarsi. Il 74enne è stato poi bloccato e immobilizzato. La svolta è arrivata con un blitz delle forze speciali. Dopo una trattativa che si è protratta per tutta la notte, il negoziatore del Comando provinciale di Brescia, all’alba, ha convinto l’uomo ad aprire la porta per avere un contatto più ravvicinato. All’apertura della porta, i militari delle Api di Brescia, lo hanno bloccato e immobilizzato. I carabinieri hanno trovato e sequestrato le armi e le munizioni che l’uomo deteneva legalmente.