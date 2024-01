Una maxi-frode fiscale da quasi due miliardi di euro, realizzata attraverso 140 società fantasma, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Ancona in un’indagine denominata “Fast&Clean“. I militari hanno sequestrato 350 milioni di euro ed eseguito oltre trenta perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa, nei confronti di 85 indagati per frode fiscale. Secondo quanto ricostruito, migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano all’estero profitti illeciti attraverso la simulazione di operazioni commerciali mai avvenute, con l’emissione di fatture false.

La prima parte dell’indagine ha scoperto, partendo da alcuni laboratori di confezione gestiti da cittadini cinesi in Provincia di Ancona, una rete di società cartiere ritenute responsabili dell’emissione di fatture false per circa 150 milioni di euro, con un’evasione di circa 33 milioni di euro di Iva e una somma equivalente di imposte dirette sottratte al fisco. Nel solco tracciato da questa operazione, le Fiamme gialle hanno portato alla luce una rete di ulteriori 140 imprese, per la maggior parte localizzate in Lombardia, tutte esistenti solo sulla carta, totalmente destrutturate per risorse umane e materiali, domiciliate in luoghi improbabili se non a indirizzi inesistenti. Secondo gli investigatori, nel giro di soli due anni (2022-23) queste imprese hanno emesso fatture false per un miliardo e 700 milioni di euro.

Il metodo, si legge in una nota degli inquirenti, “assicurava agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l’immediata disponibilità del profitto della frode fiscale. La fenomenologia illecita accertata rientrerebbe nella fattispecie della “banca sotterranea“, ovvero una banca occulta, al servizio dell’economia illegale, che grazie a una struttura organizzata e complessa è in grado di trasferire e riciclare somme miliardarie e di utilizzare conserva di denaro contante, non tracciato, per la restituzione, all’impresa destinataria delle fatture false, di parte degli importi dalla stessa bonificati”.