“Oltre a contestare la legge sull’aborto, si dice anche che l’aborto non è nemmeno possibile in caso di stupro. Una cosa vergognosa e violenta”. Lo ha affermato il deputato del PD Alessandro Zan, interrogato dai cronisti in merito alla conferenza tenutasi alla Camera sul diritto all’aborto organizzata dalla Lega. “Io spero intervenga il presidente della Camera perché non è accettabile che in un’istituzione laica come deve essere il Parlamento si dicano certe mostruosità soprattutto ai danni della donna. Una cosa fatta tutta da maschi, leghisti, mi pare veramente una vergogna”, ha quindi concluso Zan, sottolineando che “non vale e non è plausibile” che Simone Billi, il deputato che ha organizzato l’evento, abbia prenotato la sala “senza rendersi conto di chi fossero i relatori”.