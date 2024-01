Calci, pugni, spinte. Il tutto filmato e pubblicato sui social con tanto di scritta “con un pugno è già a terra”. È la violenta aggressione subìta da una ragazzina di 13 anni di Padova che ha fatto il giro del web finendo anche nelle chat delle mamme e in mano alla Polizia. A metterla in atto, appena fuori da scuola, in strada, delle coetanee della vittima: due 14enni, inquadrate nel video, e una terza persona che ha ripreso la scena.

La vicenda è finita subito in mano alle forze dell’ordine che hanno individuato sia la vittima che le due ragazzine. Come si vede dalla cruenta clip, le due hanno prima insultato la coetanea, poi l’hanno strattonata, schiaffeggiata e fatta finire a terra con un pugno. Qui la ragazza è stata anche colpita con un calcio.

La Polizia ha subito individuato sia la vittima che le due ragazzine che sono state segnalate al tribunale dei minori per lesioni aggravate e diffusioni di immagini violente. Intanto il padre della vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri. Il video, come riporta il Gazzettino, è finito anche nella chat dei genitori grazie alla segnalazione di un’altra coetanea che vedendo le immagini sui social ne ha parlato con la madre. L’account da cui è stato diffuso il video, intanto, è stato cancellato.

Il video mostra una violenza quasi incontrollata. A fare da “capo” della “spedizione punitiva” è una delle due giovani identificate, a pestare fisicamente la vittima, che subisce colpi senza mai reagire, invece, è la seconda giovanissima che appare nel video. La prima saltella e sembra quasi divertita da quel che la sua spalla sta facendo alla vittima. Poi però si preoccupa e ferma l’aggressione. Il video si interrompe quando per strada passa una donna che chiede alla vittima se ha bisogno d’aiuto.