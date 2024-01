Ha tentato di rapire un bambino di tre mesi direttamente dalle braccia della madre: per questo un 22enne di origini guineane è stato arrestato dai carabinieri a Ragusa, fuori da un centro vaccinale. La madre del bimbo, una 22enne albanese, era con il marito e la figlia più grande (di tre anni) quando il giovane ha tentato di strapparle il bambino dalle braccia.

D’istinto la ragazza ha opposto resistenza, poi è intervenuto il padre insieme ad alcuni agenti di polizia che passavano per caso. Il responsabile è stato arrestato in flagranza dai carabinieri, e si trova in carcere in stato di fermo, con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato.