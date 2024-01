È una video-denuncia choc quella che arriva dalle suore Benedettine di Boville Ernica, nel Frusinate. Le immagini sono in bianco e nero, ma nitide: la telecamera di sorveglianza inquadra piazza San Giovanni Battista con l’ingresso del monastero, accanto a un portone si vedono alcune coperte, sotto, nonostante le temperature rigide, dorme una donna, una senza fissa dimora. La sequenza dura meno di un minuto: c’è un ragazzo inquadrato, poi ne arriva un altro e dopo ancora altri due. Il gruppo accende un razzo e tutti e quattro i ragazzi fuggono via prima che il razzo parta, andando a colpire in pieno la senza fissa dimora. La donna, a quanto si apprende, è stata svegliata dal boato, ma fortunatamente non si è fatta nulla.

La signora, come spiega una delle consigliere comunali di Boville Ernica in una delle risposte sotto al post, ha una casa che le è stata assegnata dal Comune, in sostituzione di quella fatiscente nella quale abitava. Ma rifiuta di dormire in entrambe e preferisce stare sulla piazza delle benedettine, con i suoi cani. Ora del caso, sollevato dalle suore che hanno pubblicato le immagini sulla loro pagina Facebook, si stanno occupando sia gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone che i carabinieri di Boville Ernica: hanno raggiunto la signora e raccolto il suo racconto, dalle suore si sono fatti consegnare una copia del filmato.