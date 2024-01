L’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha avuto un battibecco con Peter Doocy di Fox News sui sondaggi che mostrano che il popolo americano crede che l’acutezza mentale del presidente Biden sia in declino. Durante la conferenza stampa, Doocy ha chiesto a Jean-Pierre come sempre più persone mostrino preoccupazione per la forma mentale di Biden in vista delle elezioni presidenziali del 2024.”Che sondaggio è questo? Devo dire che mi confonde un po’, perché se guardi a ciò che questo presidente ha fatto negli ultimi tre anni, agli atti legislativi storici, giusto? Quando si tratta di un accordo bipartisan sulle infrastrutture, molti presidenti prima, come il tuo presidente preferito, aveva detto che…”. “Chi è il mio presidente preferito?” ha replicato il giornalista, così Jean-Pierre ha osservato: “Perché non… perché non lo lasciamo indovinare al popolo americano?”.