Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr è arrivato in elicottero al concerto dei Coldplay a nord della capitale Manila, lo scorso venerdì. La polemica ci ha messo poco a esplodere con i cittadini infuriati che accusano Marcos Jr di sprecare i soldi dei fondi pubblici. Il volo sarebbe stato necessario perché nella Philippine Arena, dove si è tenuto il concerto, c’erano oltre 40mila persone che “hanno assistito con entusiasmo all’esibizione, con conseguenti e impreviste complicazioni per il traffico, una potenziale minaccia per la sicurezza del nostro presidente”.

Il capo della sicurezza Morales, ha chiesto la comprensione del pubblico, perché sostenere “queste misure è cruciale per mantenere la sicurezza e il benessere della leadership della nostra nazione”, infatti la Philippine Arena è situata in periferia e quindi a circa 40 minuti di auto dal palazzo presidenziale: senza eventuali ingorghi, con i mezzi pubblici lo stesso percorso può durare da una a due ore.

Il traffico della città in effetti è enorme: la capitale è classificata come quella con il peggiore traffico. L’attivista Renato Reyes ha affermato che siamo “di fronte a una tremenda crisi dei trasporti di massa che ha causato un traffico terribile e spostamenti da incubo per la gente comune” e poi addita il gesto del presidente come “un grave insulto a milioni di pendolari filippini”. Infatti il TomTom Traffic Index 2023 ha nominato Metro Manila come la linea metropolitana più lenta, in un sondaggio condotto su 387 città in 55 paesi: a Manila, in media, ci vogliono 25 minuti per percorrere 10 km. Il frontman dei Coldplay Chris Martin, durante lo show ha scherzato sul traffico a Manila e ha ringraziato il pubblico per la sua forza di volontà: “Abbiamo visto un po’ di traffico. Penso che il traffico di Manila sia al primo posto nel mondo. Grazie per aver fatto ogni sforzo per essere qui”.