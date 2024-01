Se il Consiglio Affari Esteri dell’Ue puntava a un primo riavvicinamento tra Israele e Palestina, il ministro di Tel Aviv è riuscito a boicottarlo. Nel corso della sessione di fronte agli omologhi europei, alla quale è stato invitato insieme al capo della diplomazia di Ramallah, il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, ha rispolverato un suo vecchio pallino e proposto di creare un’isola artificiale di fronte alle coste di Gaza nella quale dovrebbero sorgere un porto e altre strutture fondamentali. E dove, ha poi aggiunto, i palestinesi della Striscia potrebbero anche andare a vivere.

Avanzando una proposta del genere, Katz sembra non aver capito che sia i palestinesi che la comunità internazionale compatta hanno più volte respinto l’idea di una deportazione di massa degli abitanti di Gaza. Inizialmente, la meta pensata per loro dai piani di Tel Aviv circolati anche sui media era l’Egitto, ma sia Il Cairo sia Stati Uniti e Ue, oltre a tutti i Paesi musulmani, si sono opposti, affermando che nessuna deportazione di massa sarà consentita. A Bruxelles, però, il ministro israeliano torna sul tema e lo fa mostrando un video del progetto, presumibilmente quello fatto preparare nel 2017, quando partorì questa idea da ministro dei Trasporti.

Una proposta che ha incontrato l’opposizione dei ministri presenti, alcuni dei quali, a quanto si apprende, l’hanno manifestata nel corso della riunione spiegando come ci si aspettasse un intervento diverso, focalizzato sul conflitto in corso e sugli sforzi per passare a una fase successiva della crisi. L’alto rappresentante Ue Josep Borrell ha criticato Israel Katz per avere mostrato dei video “che non avevano nulla a che vedere con quello di cui stavamo discutendo”. Per Borrell “il ministro avrebbe potuto sfruttare meglio il suo tempo, preoccupandosi della sicurezza del suo Paese e dell’elevato numero di morti a Gaza”.

Un’idea, quella dell’isola, ovviamente duramente respinta dal ministro palestinese Riyad al-Maliki: “Non abbiamo bisogno di nessuna isola, né naturale né artificiale. Resteremo nel nostro Paese. La terra di Palestina è nostra, di nostra priorità e vi resteremo. E non permetteremo a nessuno di pensare il contrario. Chi vuole partire per abitare in isole artificiali o naturali, ci può andare. Noi, i proprietari di questa terra, ci resteremo e resisteremo per restarci, per i nostri diritti, per avere lo Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est“, ha replicato il ministro degli Esteri dell’Anp.

Ore dopo lo stesso ministero degli Esteri israeliano ha smentito il piano per ospitare temporaneamente i palestinesi di Gaza su un’isola artificiale nel Mediterraneo. Secondo quanto riporta The Times of Israel, citando lo stesso dicastero, Katz “non ha mai detto una cosa del genere, e non esiste un piano del genere”. Katz avrebbe invece presentato un piano – affermano – su cui lavora da anni, per costruire un porto per Gaza su un’isola artificiale per controllare le merci in arrivo.

Nel suo intervento Riyad al-Maliki ha puntato l’attenzione sulle dure condizioni di vita a Gaza dopo oltre tre mesi di bombardamenti ininterrotti e 25mila morti, senza dimenticare il deterioramento della situazione nei Territori Occupati. “La situazione sta diventando fuori controllo – ha spiegato -, il sistema sanitario è al collasso e non c’è modo di curare decine di migliaia di palestinesi feriti nella Striscia di Gaza che non sono nemmeno in grado di lasciare la Striscia per ottenere un trattamento all’esterno. Ed è per questo che sono venuto qui, solo per dire ai miei colleghi europei che l’azione più importante da intraprendere è il cessate il fuoco. Dobbiamo chiedere collettivamente un cessate il fuoco. Non possiamo accettare niente di meno. Non possiamo esitare riguardo a un cessate il fuoco. Ogni giorno che mostriamo esitazione vengono uccise persone innocenti, vengono uccisi bambini, donne e anziani. E questo è intollerabile e inaccettabile”.

Il ministro è poi passato a chiedere ai governi europei una presa di posizione più netta sull’operato di Netanyahu e del suo governo, fino all’imposizione di sanzioni nei confronti del primo ministro: “La verità per i palestinesi conta davvero – ha aggiunto – Mi aspetto che l’Ue condanni la dichiarazione di Netanyahu di rifiutare la soluzione dei due Stati. Mi aspetto che l’Ue inizi a considerare sanzioni contro Netanyahu e altri che stanno distruggendo le possibilità di trovare una soluzione per la pace in Medio Oriente. Penso che la responsabilità collettiva dell’Unione europea risieda in questo momento particolare, in un momento in cui deve mostrare leadership e coraggio nel prendere davvero la posizione giusta. Altrimenti ciò che diciamo da tempo sui doppi standard emergerà chiaramente”. Anche se, ammette, un cambio di postura dell’Europa si è già notato: “Se guardo alla posizione che l’Ue ha preso il 7 ottobre e a quella che ha preso oggi, vedo un chiaro avanzamento. Certo, non c’è ancora la richiesta di cessare il fuoco”.