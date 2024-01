“Città a 30 km/h? Stiamo studiando la formula giusta per Milano“, ha detto il sindaco Beppe Sala, secondo cui sarebbe “impossibile” applicare lo stesso modello di Bologna anche nel capoluogo lombardo, dove la direttiva promossa dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini andrebbe applicata tramite l’ausilio di autovelox. “Ogni città deve trovare il suo modello”, ha aggiunto il sindaco, parlando a margine di una conferenza stampa organizzzata a Palazzo Marino per presentare le iniziative del Comune in vista del Giorno della Memoria.