Alcuni passeggeri litigano a bordo di un volo Ryanair tanto che il pilota è costretto ad atterrare. L’aereo, partito dall’aeroporto di Londra Luton alle 8 del mattino, diretto a Lanzarote, ma ha dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza in Portogallo nell’aeroporto di Algarve.

Secondo la ricostruzione di un passeggero, riportata dal Sun, c’era un “gruppo di uomini che sembravano aver bevuto e che davano fastidio ad alcuni passeggeri”, poi quando la situazione è degenerata è intervenuto uno degli steward a bordo ma è stato travolto dalla lite. “A questo punto il capitano ha avvertito che un comportamento inaccettabile non sarebbe stato tollerato – continua il passeggero – e che se non si fosse fermato avremmo dirottato in Portogallo”.

L’intervento del comandante non ha fatto desistere i litiganti, quindi il pilota è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per risolvere la situazione e riportare la calma a bordo. Una volta atterrati, il responsabile della lite – poi arrestato – è stato portato fuori dall’aereo alle autorità, insieme ad alcuni altri passeggeri, circa sette e tutti britannici. La compagnia aerea ancora non si è pronunciata sull’accaduto, ma non è la prima volta che un volo Ryanair viene fatto atterrare prima della destinazione.