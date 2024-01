Il leader di Alleanza Verde, Angelo Bonelli, difende nell’Aula della Camera il suo emendamento al ddl contro le ecoproteste, che prevede un aumento delle pene se, a deturpare o danneggiare il patrimonio culturale, sia un pubblico ufficiale, e attacca il governo, invitando il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a prendere le distanze dal sottosegretario, Vittorio Sgarbi, coinvolto in un’inchiesta sul furto e il danneggiamento di quadri. “Abbia la decenza” di intervenire in questo senso, è il suo appello. Bonelli ricorda quindi come il governo non sia comunque “credibile” nel portare avanti questo progetto di legge “visto che ha devastato il territorio e il Paese tutto con continui e dannosi condoni“. L’emendamento è stato respinto dalla maggioranza.