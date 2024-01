“Il ministro parla di una spesa eccessiva, ma qual è il termine di paragone? Rispetto a cosa ritiene eccessiva la spesa? Il problema è che ritiene che ci siano alcune intercettazioni che non andrebbero fatte, ma questa è una valutazione giudiziaria, non dell’esecutivo, perché altrimenti attraverso il controllo di budget il potere esecutivo controlla il potere giudiziario. Questo non è accettabile”. Lo ha dichiarato Giuseppe Santalucia, il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ospite a Start su Sky Tg24, esprimendosi sulla posizione del ministro Nordio in tema di intercettazioni.