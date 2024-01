“L’intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione è obsoleto“. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante le comunicazioni alla Camera sull’amministrazione della giustizia. Per questo, ha proseguito, nel caso dell’abuso di ufficio “si è ritenuto di eliminarlo“, dopo i tentativi di riforma del passato, “perché non c’era verso di cancellarlo in altro modo”. Parlando in replica il Guardasigilli ha poi aggiunto: “Cinquemila e passa procedimenti all’anno per un reato di abuso d’ufficio significa il 10% di deflazione dei processi penali, perché il processo di abusi d’atti d’ufficio è uno dei più lunghi e dolorosi che esistano. Sono udienze che si protraggono per settimane: alla fine cinquemila e passa processi e poi al massimo cinque condanne”.