“Oggi non è sant’Antonio da Padova ma S. Antonio Abate. Voglio dare una notizia al ministro. Il primo è il fondatore del monachesimo cristiano e difensore anche degli animali, il secondo si celebra il 13 giugno ed è il protettore delle famiglie. Ci terrei a contestualizzare alcune affermazioni del tutto campate per aria”. Così, replicando in Aula a Palazzo Madama al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, la senatrice Iv Raffaella Paita. “Informeremo la curia”, interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa. “La pregherei di informarla della incompetenza del ministro”, controbatte Paita ricordando poi le contestazioni del suo partito al ddl per l’attuazione della Autonomia differenziata. “In paradiso stanno discutendo a chi tocca il merito”, le risponde a sua volta La Russa.