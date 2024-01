“Viste le difficoltà di famiglie e imprese ci aspettavamo un pacchetto di aiuti del governo per aiutare i cittadini, invece oggi abbiamo un pacchetto di impunità, per potenti, politici, corrotti, evasori. Perché sulla giustizia il governo sta marciando nella direzione di un regime di impunità, abbiamo visto che portano avanti la prescrizione, il che significa che le vittime di ingiustizia rimarranno senza accertamento dei fatti e senza il riconoscimento delle responsabilità penali”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, fuori dalla Camera. “Abbiamo visto che procedono spediti per abolire l’abuso d’ufficio, il che significa che sarà d’ora in poi possibile qualsiasi forma di abuso di potere, quindi ben vengano raccomandazioni e favoritismi. E abbiamo visto anche che marciano spediti per quanto riguarda le intercettazioni, il che significa che si spuntano strumenti fondamentali di investigazione per la magistratura, e completando con la legge bavaglio impediscono alla stampa di informare i cittadini sui procedimenti in corso”.