La maggioranza di centrodestra in Veneto affronta il voto sul fine vita. Il Consiglio regionale è infatti il primo in Italia ad affrontare il progetto d’iniziativa popolare depositato dall’associazione Coscioni – sulla scorta di 9mila firme – che chiede tempi certi per rispondere ai malati terminali che chiedono il suicidio medicalmente assistito: non più di 27 giorni. I partiti della maggioranza guidata da Luca Zaia, però ci arrivano divisi. Il governatore leghista, che si è sempre espresso a favore, ha da tempo annunciato che lascerà libertà di voto ai suoi, trattandosi di un tema etico.

Oggi, intervenendo in aula e ribadendo il proprio voto favorevole al progetto, Zaia ha ricordato:”Ero in Parlamento quando Beppino Englaro chiese di staccare le macchine a sua figlia. “Eluana morì perché la sentenza di un Tar decise di dare l’ok alla sospensione dei sostegni vitali. Con una legge nel 2017 si sono poi introdotte in questo Paese le disposizioni anticipate di trattamento, e ciascun cittadino italiano può andare allo Stato civile del proprio Comune o da un notaio, stabilendo quali saranno i livelli di cura massima sostenibili che potrebbe accettare. Poi è arrivata la sentenza che introduce il tema che oggi discutiamo”. I sanitari e i comitati etici delle Ulss, ha quindi sottolineato Zaia “sono chiamati a dare risposta in virtù di questa sentenza, che dice che se il malato terminale ha diagnosi infausta, e se è in vita solo grazie a supporti vitali, si può recare dal suo medico di base, e il comitato medico dell’Ulss gli dovrà dare risposta. Noi ci stiamo muovendo in questo contesto”, ha concluso. “Oggi non autorizziamo un bel niente. Al di là di quello che si è detto a livello nazionale, discutiamo un progetto che introduce dei tempi e il ruolo della sanità. Al momento abbiamo cinque richieste rigettate e due accolte, una delle quali non per un malato terminale, ma per una condizione particolare, quella di Stefano Gheller”. E ancora: “È immorale che un Paese gestisca un tema così profondo con una sentenza della Corte Costituzionale“.

A favore, in Aula, si è schierata anche la capogruppo del Pd Vanessa Camani: “Nella legge sul fine vita c’è la volontà di lanciare un segnale politico chiaro, che sia forte, al Parlamento italiano, rispetto alla necessità, direi all’urgenza, di dotare il Paese di una legge organica sul suicidio medicalmente assistito”. Secondo Camani “noi oggi, ma anche la Corte costituzionale con molto più potere di noi, stiamo intervenendo su questo tema perché chi avrebbe il dovere e il potere di farlo, cioè il Parlamento, non lo ha fatto fino ad ora. Un’inerzia che giudichiamo grave, a cui è indispensabile porre rimedio quanto prima”.

Sul tema però, sono tanti i malumori dentro la maggioranza. “Non è un progetto di legge del nostro programma di governo, viene da fuori, per questo non abbiamo dato una linea di voto” conferma il capogruppo della Lega, Alberto Villanova. Fratelli d’Italia, invece, è per il voto contrario, così come Forza Italia, sotto la spinta dell’ex leghista Flavio Tosi, divenuto il coordinatore del partito degli azzurri. Anche l’opposizione, però, non è granitica. Nelle file del Pd, che conta sei consiglieri, si sa già che Anna Maria Bigon, per ragioni di coscienza, esprimerà un no irrevocabile.

Proposte di legge simili sono già depositate anche in altre regioni: Sardegna, Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia – qui il collega di partito di Zaia, Massimiliano Fedriga, è però tra i contrari – Ma oggi è il Veneto a fare da apripista, con un voto che molti danno in bilico. Sulla carta, la legge sul fine vita potrebbe contare tra i banchi di Palazzo Ferro Fini su 24 voti a favore, 18 contrari, e 4 astensioni. In 5 vengono dati come indecisi. Per far passare la proposta servirà la maggioranza assoluta dei voti.

Zaia non ha mai nascosto la sua posizione sul suicidio medicalmente assistito: “Viene detto impropriamente ‘suicidio assistito’ – ha detto recentemente Zaia – io parlerei di riconoscimento del percorso di fine vita, che è più rispettoso. Non sono qui a promuovere il fine vita, ma un fatto di civiltà, un diritto che deve essere garantito. Se succedesse a me vorrei poter decidere”. E concludeva: “Inviterei a non dare contenuti politici a questo voto, perchè per noi non ne ha”. Anche alcuni big del partito però, hanno preso le distanze nelle scorse ore: “Non ho cambiato idea: lo Stato non deve aiutare a morire ma a vivere nelle migliori condizioni possibili, assicurando a tutti ogni cura” dice il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari: “Sono contro l’accanimento – aggiunge – e, d’altra parte, contro l’eutanasia. Serve un limite”. Ma “il no assoluto” al pdl sul fine vita, ha precisato, “non è un voto su Zaia”. “Rispetto la sua posizione – conclude Ostellari – e comprendo che gli amministratori, in prima linea, siano costantemente sollecitati a dare risposte”.

Sul fronte delle opposizioni, la dem Francesca Zottis si dice convinta che “la legge passerà, con una maggioranza risicata, ma passerà”. Quello del suicidio assistito è un tema che coinvolge emotivamente la Regione e non solo. In Veneto è nota la battaglia che da tempo sta conducendo Stefano Gheller, il paziente vicentino affetto da distrofia muscolare che per primo ha ottenuto la verifica delle sue condizioni e il parere favorevole dell’Asl ad accedere – quando lo deciderà – al suicidio assistito. E ha destato molta emozione la vicenda di “Gloria”, una paziente oncologica veneta, di 78 anni, che il 24 luglio scorso era stata accompagnata da Marco Cappato in una clinica svizzera per ottenere la “morte volontaria”.