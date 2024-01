“Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società”. Dopo la sconfitta della Salernitana contro il Napoli, è esplosa la furia del presidente del club Danilo Iervolino, che a Repubblica annuncia azioni senza precedenti: “Riformerò il calcio italiano portando all’attenzione della Lega questo problema e la storia ricorderà questi arbitri come i peggiori del calcio italiano”. Iervolino attacca in particolare il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi: “Chiederemo a gran voce le dimissioni“.

La Salernitana sabato ha perso 1 a 2 contro il Napoli. Come contro la Juventus, era andata in vantaggio e ha subito il gol della sconfitta nei minuti di recupero. Nella sfida contro i bianconeri, il club campano aveva contestato l’arbitraggio e l’espulsione di Giulio Maggiore. Contro il Napoli, invece, Iervolino attacca il direttore di gara per due decisioni: “Gli episodi? Su Simy c’era rigore e quello di Demme su Tchaouna era fallo: sono incredibili”. “Stiamo valutando anche una causa per danni“, afferma Iervolino. Che accusa pure Dazn di fornire una copertura imparziale sulla Salernitana. E conclude: “Se una Lega ci chiamerà a giocare un altro campionato, prenderò seriamente in considerazione di andarci, questa Serie A è malata“.