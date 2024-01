Parla Paolo Laforet, l’uomo di Villanova Canavese che, allertato dal figlio Casey (15 anni),ha trovato un neonato accanto al cassonetto della spazzatura, sabato sera, in vicolo San Giuseppe.

“Sono uscito di casa e aperto il portone ho sentito come un gattino lamentarsi – racconta Casey – mi sono spaventato e sono subito rientrato, ho chiamato papà e mamma che hanno capito. Papà è uscito e lo ha subito portato al caldo”.

“Siamo venuti fuori di corsa – aggiunge Paolo Laforet -, a terra c’era un sacchetto rosso e bianco. Il bambino era infilato dentro, ho capito che era un bimbo perché ho visto i piedini… abbiamo chiamato subito i soccorsi, sono sono stati tempestivi, era viola dal freddo, poverino”. In casa lo hanno scaldato con l’ausilio di una coperta termica e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari. Ora vorrebbero vederlo e adirittura esprimono l’auspicio di poterlo avere in affido: ” Se potessimo averlo in affidamento sarebbe la cosa più bella del mondo, per aiutare una creatura che ha bisogno d’amore”.