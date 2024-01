Il solaio di un locale a Pistoia dove era in corso una festa di matrimonio è crollato sugli ospiti provocando diversi feriti. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, che si trovano già sul posto, cinque persone sono rimaste ferite in maniera grave e una trentina in modo lieve. L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città, e ha coinvolto un ex convento adibito a locale per le feste.