Circa duecento persone si sono date appuntamento venerdì sera per una fiaccolata organizzata dall’associazione Il mondo che vorrei per tenere accesa la luce sulla strage ferroviaria di Viareggio, che nel giugno 2009 costò la vita a 32 persone. Il corteo è partito dalla stazione di Viareggio per arrivare in via Ponchielli, due luoghi simbolo di quella tragedia. L’iniziativa arriva a tre giorni dalla sentenza che potrebbe mettere chiudere definitivamente il percorso giudiziario.