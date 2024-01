Due madri, una delle quali stava spingendo il passeggino con il proprio neonato, sono state investite da un’auto in via Einaudi a Trento. A quanto si apprende, la conducente di una Citroen C1 avrebbe perso improvvisamente il controllo della macchina, centrando le due donne che stavano camminando sul marciapiede.

Il più grave dei feriti è un bimbo di 8 anni, ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area, e cinque ambulanze. La ricostruzione dell’investimento è ancora in corso da parte della polizia locale.

A quanto si apprende l’auto, condotta da una donna, dopo aver fatto una svolta avrebbe perso il controllo piombando sul marciapiede prima di andarsi a schiantare contro una recinzione. Immediato l’allarme: sul posto cinque ambulanze e gli agenti della polizia che ha chiuso al traffico la strada per compiere gli accertamenti. Feriti, ma non in gravi condizioni, anche una delle due mamme, di 31 anni, e il neonato.

Articolo in aggiornamento