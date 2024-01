Si sta aprendo una nuova fase del conflitto a Gaza, segnata dallo spostamento verso operazioni di assassinio sistematiche che abbracciano un panorama regionale più ampio, che comprende Iraq, Siria e Libano. Le recenti uccisioni mirate di un leader di spicco del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e di una figura chiave di Hamas indicano un’escalation, ponendo le basi per una maggiore instabilità.

L’assassinio di Saleh al-Arouri a Beirut, nell’area meridionale sotto il controllo di Hezbollah, invia un chiaro messaggio che sfida la sicurezza di Hezbollah e persino la sua esistenza. Questo evento, che si è verificato in una delle zone più sicure di Hezbollah, sottolinea la gravità della situazione. Il membro di Hamas preso di mira ricopriva un ruolo fondamentale all’interno dell’organizzazione, strettamente allineato con l’Iran e l’ideologia di Hezbollah.

Mentre il conflitto a Gaza persiste, Israele sta strategicamente riallocando le sue operazioni. L’attenzione si sta spostando sulla regione meridionale di Gaza, con il nord che si sta preparando a diventare una zona cuscinetto per la sicurezza di Israele. Questa mossa tattica mira sia a ridurre la pressione internazionale, in particolare da parte degli Stati Uniti, sia a intensificare la crisi umanitaria che cambierà le priorità e spingerà tutti a cercare urgentemente soluzioni rapide per la crisi umana. Con l’aumento del numero di sfollati diretti verso Rafah, la situazione richiede un urgente intervento umanitario internazionale.

Allo stesso tempo, Israele sta estendendo la sua influenza in Cisgiordania e in Libano, contribuendo ad accrescere la destabilizzazione in queste regioni. Gli sforzi per una soluzione post-bellica a Gaza stanno emergendo, con Israele che sostiene un approccio incentrato sulla sicurezza. Tuttavia, la prospettiva di una soluzione politica globale sembra lontana, poiché l’attenzione rimane concentrata sull’affrontare le preoccupazioni umanitarie. Le proposte, come quelle di Cipro che suggeriscono un percorso di salvataggio marittimo, si scontrano con lo scetticismo. Nonostante i timori che questo possa spostare la popolazione di Gaza senza risolvere il problema centrale, queste idee potrebbero essere accettate a causa del peggioramento della crisi umanitaria. L’attuazione di tali proposte metterebbe ulteriore pressione sull’Egitto e comporterebbe una maggiore partecipazione israeliana alla definizione della nuova soluzione.

Allo stesso tempo, le operazioni di assassinio in corso segnalano una situazione delicata nella regione, sollevando preoccupazioni sul potenziale di scontri per procura, l’apertura di nuovi fronti e un aumento degli obiettivi di figure chiave. Anche se non ci sono state rivendicazioni di responsabilità per nessuna di queste operazioni, Israele sottolinea la natura prolungata del conflitto, tracciando parallelismi con le operazioni storiche. Il recente paragone del direttore del Mossad con le operazioni post-massacro di Monaco del 1972 evidenzia la determinazione di Israele a proteggersi e a rimodellare la mappa della sicurezza della regione, prevenendo futuri attacchi o il ripetersi di eventi come quello del 7 ottobre.

L’assenza di una soluzione chiara, unita all’insufficiente intervento internazionale e all’applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, rende la regione vulnerabile a ulteriori scontri per procura e azioni mirate. La portata geografica di queste operazioni può estendersi oltre i territori attuali, presentando un rischio globale.

In sintesi, le mutevoli dinamiche del conflitto a Gaza e nella regione in generale evidenziano una complessa interazione di fattori geopolitici. Il cambiamento in corso nelle operazioni strategiche, combinato con un’attenzione particolare agli approcci incentrati sulla sicurezza, evidenziano le difficoltà nel raggiungere una risoluzione globale e duratura. Questa situazione in evoluzione crea anche opportunità per vari attori, compresi i gruppi terroristici e le milizie, di entrare nella mischia. La crisi umanitaria si sta aggravando, richiedendo una pronta attenzione internazionale e sforzi coordinati per affrontare le cause profonde del conflitto. Mentre gli eventi continuano a svolgersi, la regione è in stato di massima allerta, affrontando le incertezze di un conflitto prolungato e le sue potenziali ripercussioni globali, in particolare perché gli omicidi a distanza e le guerre per procura potrebbero diffondersi in tutta la regione.