Un divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per porre fine allo stalking nei confronti di una giocatrice di pallavolo della Uyba Busto Arsizio. È quanto è stato disposto nei confronti di un 42enne di Varese, un tifoso che avrebbe preso di mira la giovane giocatrice e che ora, se non rispetterà le prescrizioni, rischia di finire ai domiciliari. La vicenda è iniziata in modo tranquillo, l’uomo all’inizio sembrava un normale supporter, che commentava in modo innocuo i post della pagina social della ragazza.

Come riporta La Prealpina, da dicembre i commenti si sono fatti più insistenti, da “sei bravissima” e “sei bellissima” a “mi sono innamorato di te” o “ti amo”. La sportiva non ha mai replicato a questi messaggi e nemmeno a quelli che lui le mandava in privato. Ma, invece che desistere, l’uomo si è fatto più insistente e i messaggi hanno iniziato a veicolare la sua rabbia: “Cosa ti costa rispondere, sei una merda, sei sempre con gli altri, te la farò pagare”. E ancora: “Muori bastarda, se ti vedo ti volano gli schiaffi, ti sbatto contro al muro” e anche molteplici mail giornaliere con auguri e minacce di morte.

Così la ragazza ha deciso di informare la società e denunciare l’accaduto ai carabinieri. Come riporta l’avvocato della pallavolista, la società è stata di grande aiuto a livello di sicurezza, le compagne di squadra non l’hanno mai lasciata sola e le pattuglie hanno tenuto sotto controllo i movimenti nella zona della sua abitazione. Lei vuole rimanere anonima, ma ricorda quanto sia fondamentale, nelle situazioni di pericolo, rivolgersi alle forze dell’ordine.

Non si tratta del primo caso di stalking nella squadra varesina: una simile esperienza è toccata anche ad Alessia Orro, all’epoca giocatrice della Uyba e tutt’ora palleggiatrice azzurra. Il pm Flavia Salvatore, titolare dell’inchiesta contro il 42enne varesino, si era occupata anche di quel caso e all’epoca per lo stalker, un 55enne di Novara, venne disposto il carcere dalla giudice per le indagini preliminari Nicoletta Guerrero.