Fuga dalla Polizia e sparatoria nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio a Milano. È accaduto intorno alle 4 in zona Bicocca, quando una volante ha incrociato in viale Fulvio Testi, all’angolo con via Chiese, una Mercedes classe B a fari spenti con tre uomini a bordo, di cui due a volto coperto. I poliziotti hanno intimato alla Mercedes di fermarsi ma la vettura, anziché frenare, ha accelerato iniziando la sua fuga. Da quel momento è partito un lungo inseguimento – anche in contromano e su una pista ciclabile – fino al Parco Nord, dove i fuggitivi hanno esploso due colpi di pistola da lontano, poi risultati essere a salve, ai quali hanno risposto gli agenti. I tre hanno quindi abbandonato la vettura – che è in seguito risultata essere rubata – e sono scappati a piedi all’interno del parco, riuscendo così a seminare i poliziotti e dileguarsi. Gli specialisti della Scientifica hanno successivamente effettuato alcuni rilievi.