La Polizia di Ferrara ha arrestato tre persone, tutte con precedenti, gravemente indiziate di aver commesso un furo da 40mila euro in una gioielleria di Ferrara. Lo scorso mese di luglio i tre, in concorso con una quarta persona, dopo aver distratto l’anziana madre del titolare presente all’interno della gioielleria si sarebbero impossessati di monili in oro per un valore complessivo di circa 40.000 euro.

In particolare, una prima coppia formata da un uomo e da una donna che, nell’occasione ha simulato lo stato di gravidanza indossando un finto pancione, ha fatto ingresso nella gioielleria e si è finta interessata agli articoli in vendita. Dopo pochi istanti, mentre l’anziana donna interloquiva con i primi due avventori, ha fatto ingresso nel locale una seconda coppia formata da due donne le quali, approfittando della distrazione della vittima e della circostanza che il bancone fosse rimasto incustodito, hanno completato il furto. Terminata l’azione delittuosa, la coppia formata dalle due donne è uscita dalla gioielleria, seguita dalla prima coppia che improvvisamente non si è più mostrata interessata agli oggetti in esposizione.