“Flexman“, l’uomo noto per aver segato con il flessibile ben otto autovelox nel 2023, ha dei seguaci o degli emulatori che, questa volta, hanno colpito la provincia di Belluno. Infatti, con la stessa modalità, è stato abbattuto il palo dell’autovelox sul Passo Giau, nel comune di Colle Santa Lucia, sopra Cortina. Il dispositivo di controllo in questione si trova in un tratto specifico, con il limite di velocità a 50 chilometri orari; infatti è l’autovelox più prolifico della zona, e sembra fare incassare al comune oltre mezzo milione di euro l’anno.

L’accaduto è stato segnalato da alcuni passanti che hanno notato il palo abbattuto al lato della strada, come si mostra in fotografia. In una nota l’amministrazione si dice amareggiata e ritiene l’atto “deplorevole ed irrispettoso verso tutta la comunità collese, non abituata di certo a questo tipo di azioni, anche per il fatto che l’azione si è svolta con tutta probabilità con il favore delle tenebre nella giornata di martedì sera”. Poi comunica che il sindaco, Paolo Frena, procederà a denunciare l’accaduto ai carabinieri, poi “ripristinare nel più breve tempo possibile la strumentazione di controllo e valuterà anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza affinché situazioni del genere non si verifichino più in futuro”. La nota si conclude che: “Questo atto non intimorisce l’amministrazione comunale nell’attività di controllo della velocità al Passo Giau, ma rende invece ancor più consapevoli gli amministratori dell’ importanza di questo strumento nell’ottica di contrastare quanti utilizzano impropriamente la strada che porta al Passo Giau”.