È un racconto drammatico quello fatto dal difensore Saidy Janko, che su Instagrm ha postato alcune immagini del viaggio della nazionale di calcio del Gambia verso la Costa d’Avorio per partecipare alla Coppa delle Nazioni Africane. “Appena saliti sul piccolo aereo noleggiato per trasportarci, abbiamo notato il caldo immenso che ci faceva sudare. L’equipaggio ci ha assicurato che l’aria condizionata si sarebbe attivata una volta in cielo”. Il caldo estremo “combinato con la mancanza di ossigeno ha provocato in molte persone forti mal di testa e vertigini” prosegue. La situazione è peggiorata durante il volo, fino a quando il pilota ha deciso di effettuareCoppa delle Nazioni Africane all’aeroporto di Banjul appena nove minuti dopo il decollo. “Se non fossimo atterrati, le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori”