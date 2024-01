È stato sottoposto a fermo l’ex marito della donna accoltellata alla coscia nell’area di servizio dell’A1 a Campi Bisenzio (Firenze) il 26 dicembre scorso. L’uomo è accusato di tentato omicidio: il procuratore capo a Firenze ha dato notizia del fermo e ha convocato una conferenza stampa sullo sviluppo delle immagini.

La donna era stata accoltellata a una coscia da un uomo incappucciato che si è introdotto nella sua auto mentre era nell’area di servizio sull’A1; la donna, un’insegnante 58enne, era in viaggio di ritorno verso Milano con le figlie di 29 e 31 anni che però erano all’interno dell’autogrill e non hanno assistito alla scena. Le indagini della polizia non hanno mai escluso che potesse essere coinvolto l’ex marito della donna, dati i suoi precedenti per lesioni personali in ambito familiare.