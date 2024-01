Una lite, con dieci arresti, tra polizia ed ebrei ortodossi per un tunnel segreto attorno a cui, ancora adesso, regna il mistero. Hanno fatto il giro del mondo i video che mostrano decine e decine di ebrei ortodossi scontrarsi con le forze dell’ordine a New York. Ci troviamo, per la precisione, all’interno di una delle più importanti sinagoghe del movimento, della comunità chassidica, il Chabad-Lubavitch, nel quartiere di Crown Heights. Il motivo della baruffa risiede nella scoperta di un tunnel, scavato nei mesi scorsi, che parte dalla struttura religiosa e arriva a una vicina mikvah, un luogo dove si effettuano i bagni rituali. Lo scontro è nato dopo che sono stati inviati gli operai per chiuderlo. Il risultato è che dieci persone sono state arrestate (per fortuna, nessun ferito). In quel luogo, nel 1991, si verificò l’ultima “caccia all’ebreo” degli Stati Uniti, durante i riots di Crown Heights.