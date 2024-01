Il nuovo anno sorride al partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i principali partiti, infatti, a cresce notevolmente è solo Fratelli d’Italia che, rispetto a dicembre, segna un +0,7%, attestandosi 29,2 punti percentuali. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio sugli orientamenti di voto di Swg per il TgLa7. Perdono decimali, invece, i due maggiori partiti di opposizione: -0,3% per il Partito democratico stimato al 19,1% (dieci punti in meno rispetto a Fdi) mentre il Movimento 5 stelle si attesta al 16,4 punti percentuali, registrando un -0,4%. Stabile – rispetto a dicembre – la Lega di Matteo Salvini, al 9,1%, così come Forza Italia che registra un +0,1% stimata al 7,3%. Guadagna anche Azione di Carlo Calenda (+0,3%) al 4%, poco dietro Italia Viva di Matteo Renzi al 3,5% (+0,1%).

Perdono consensi tutti i partiti “minori”: calano Verdi-Sinistra Italiana al 3,2% (-0,2%), +Europa al 2,4% (-0,2%), Per l’Italia 1,4% (-0,3%), Noi Moderati 1,2% (-0,1%) e Unione Popolare 1,2% (-0,2%).

L’indagine di Swg è stata condotta su un campione di 1.200 soggetti tra il 3 e l’8 gennaio 2024. Il margine d’errore statistico è del 2,8%.