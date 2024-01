Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione negli studi di TC Television network, nella città di Guayaquil in Ecuador, minacciando di avere delle bombe. Nelle impressionanti immagini trasmesse in diretta si vedono alcuni uomini con il volto coperto e i fucili in mano minacciare e terrorizzare il conduttore e tutta la troupe. Gli uomini sembrano avere anche mitra e granate. In queste ore il paese è travolto da disordini e violenze dopo che il governo ha imposto lo stato di emergenza a causa della fuga dal carcere di un potente boss del narcotraffico, Adolfo Macias