Cinque persone sono intrappolate da sabato 6 gennaio nella grotta di Monte Croce (Križna Jama), in Slovenia, a causa di un allagamento. Si tratta di una famiglia di tre persone e di due speleologi che li stavano guidando in visita nella grotta, destinazione di “turismo esperienziale”. Come riporta RaiNews, il gruppo era ormai a 2.400 metri dall’entrata quando il livello dell’acqua si è alzato tanto da rendere impossibile il ritorno lungo il percorso di laghi sotterranei.

È stato dato subito l’allarme e il gruppo è stato raggiuto dagli speleo-sub che hanno portato loro supporto e viveri. Secondo la protezione civile locale, che coordina i soccorsi, il livello dell’acqua si è ulteriormente innalzato e non consente di raggiungere l’uscita nemmeno a nuoto. Dunque le due guide e la famiglia potrebbero dover attendere alcuni giorni prima di poter uscire dalla grotta in sicurezza: in quel caso gli speleo sub torneranno a portare loro cibo e acqua.