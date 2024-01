“Se quello che è accaduto ad Acca Larentia va denunciato? Sicuramente esula dalla commemorazione istituzionale”. Così il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, intercettato dai cronisti, commenta quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 7 gennaio a Roma, dove un fiume di militanti nostalgici di estrema destra ha invaso via Acca Larentia, disponendosi in formazione militare per il saluto militare e il “presente” .

“Se vanno condannati? Io non faccio il magistrato, se ravvedono che ci sono stati reati vanno perseguiti. Detto questo mi sembra un gioco a inseguire fantasmi del passato, occupiamoci del presente. Io non c’ero”.