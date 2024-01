“A Gaza non è sufficiente dire situazione disastrosa, è. Non c’è posto per le persone , quasi due milioni racchiuse in un fazzoletto di terra e non c’è neanche posto per mettere fisicamente una tenda e ripararsi”. A parlare è, coordinatore medico di Medici Senza Frontiere, associazione supportata anche dalla Fondazione Il Fatto Quotidiano , che racconta di una situazione nella Striscia al limite, dove “manca tutto”. “Mancano acqua, cibo e beni essenziali. I prezzi sono alle stelle e le poche cose che si trovano sono inaccessibili per la popolazione locale”. A pesare sulla popolazione è soprattutto un sistema sanitario e di assistenza ormai al collasso: “– dice ancora Vallaperta – Non c’è modo di curare tutte queste persone perché mancano gli spazi, non sappiamo dove poter creare la clinica”. Anche gli aiuti sono pochi, ““: “che hanno dovuto lasciare le loro case senza portare nulla con sé”. “Nessuno pensava di trovarsi di fronte a una situazione in cui non si permette agli aiuti di arrivare dove ce n’è bisogno. Sono disponibili, ma non possono entrare”, conclude il coordinatore.