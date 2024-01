La polizia di Stato di Milano nei giorni scorsi ha arrestato tre cittadini sudamericani sprovvisti di documenti e irregolari sul territorio nazionale, una 20enne cubana e un 43enne della stessa nazionalità, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, e un peruviano di 52 anni, per furto aggravato in concorso. Gli agenti verso le 19 di martedì 2 gennaio hanno notato il 52enne che sostava davanti a un negozio di abbigliamento sportivo in corso Buenos Aires. Pochi istanti dopo è uscita la coppia di cubani con cui si è ricongiunto: il cubano uscito dal negozio ha estratto da sotto il cappotto alcuni capi di vestiario per metterli nello zaino del peruviano. Percorsi alcuni metri, i tre hanno tenuto lo stesso comportamento nei pressi di un negozio di una catena italiana di grandi magazzini. Una volta usciti e ricongiuntisi con il complice che faceva da palo, sono stati fermati e controllati dagli agenti: avevano con loro la merce appena rubata.